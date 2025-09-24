O ministro da Educação, Ciência e Inovação visitou ontem a Escola Secundária Joaquim de Carvalho e a Escola João de Barros (sede do Agrupamento da Zona Urbana da Figueira da Foz).

Na escola secundária, Fernando Alexandre deu uma aula a cerca de 300 alunos, tendo como tema a “A poupança e a capacidade de imaginar o futuro”.

Seguiu-se uma sessão de perguntas e respostas, na qual alunos questionaram o ministro sobre alguns dos temas mais controversos do setor do ensino.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS