Figueira da Foz
Figueira da Foz: Ministro regressa à escola onde foi feliz
DB - Jot'Alves
O ministro da Educação, Ciência e Inovação visitou ontem a Escola Secundária Joaquim de Carvalho e a Escola João de Barros (sede do Agrupamento da Zona Urbana da Figueira da Foz).
Na escola secundária, Fernando Alexandre deu uma aula a cerca de 300 alunos, tendo como tema a “A poupança e a capacidade de imaginar o futuro”.
Seguiu-se uma sessão de perguntas e respostas, na qual alunos questionaram o ministro sobre alguns dos temas mais controversos do setor do ensino.
O Sôdôtôr Ministro é o Máior! Mas é que é mesmo o Máior! E por estes dias, anda a trocar galhardetes com o Reitor da Universidade do Porto… Eu comprei pipocas para assistir à troca de galhardetes 🙂