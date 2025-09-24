diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz: Ministro regressa à escola onde foi feliz

17 de setembro às 11 h24
1 comentário(s)
DB - Jot'Alves

O ministro da Educação, Ciência e Inovação visitou ontem a Escola Secundária Joaquim de Carvalho e a Escola João de Barros (sede do Agrupamento da Zona Urbana da Figueira da Foz).

Na escola secundária, Fernando Alexandre deu uma aula a cerca de 300 alunos, tendo como tema a “A poupança e a capacidade de imaginar o futuro”.

Seguiu-se uma sessão de perguntas e respostas, na qual alunos questionaram o ministro sobre alguns dos temas mais controversos do setor do ensino.

1 Comentário

  1. Ze da Gandara diz:
    24 de Setembro, 2025 às 9:46

    O Sôdôtôr Ministro é o Máior! Mas é que é mesmo o Máior! E por estes dias, anda a trocar galhardetes com o Reitor da Universidade do Porto… Eu comprei pipocas para assistir à troca de galhardetes 🙂

    Responder

