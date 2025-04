Festival de música atinge maioridade

O Festival de Música da Figueira da Foz, que inclui o estágio de verão da Orquestra Nacional de Jovens (ONJ), com sessões de formação intensivas para os seus músicos, atinge este ano a maioridade.

A 18.ª edição realiza-se de 27 de julho a 3 de agosto. As inscrições decorrem até 15 de julho.

O festival conta com o apoio logístico e financeiro do município, incluindo a utilização do Centro de Artes e Espetáculos (CAE) e do Centro Escolar de Tavarede/São Julião.

À semelhança de outras edições, o programa do Festival de Música da Figueira da Foz inclui o concerto “The Queen Symphony”, do maestro Tolga Kashif, dedicado aos Queen. A obra é interpretada sob a batuta de Cristiniano Silva, diretor da ONJ.

