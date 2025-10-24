O festival Caminhos regressa de 15 a 22 de novembro, em Coimbra, com 63 sessões e mais de 120 filmes em exibição, na 31.ª edição de um certame que procura tomar o pulso ao cinema português.

Na seleção competitiva dedicada inteiramente ao cinema português, estarão presentes alguns filmes que passaram por grandes festivais internacionais, como a versão integral de “O Riso e a Faca”, de Pedro Pinho, “As Estações”, de Maureen Fazendeiro, “Duas Vezes João Liberada”, de Paula Tomás Marques, e “Entroncamento”, de Pedro Cabeleira, anunciou hoje a organização, em conferência de imprensa.

Nesta seleção, intitulada “Caminhos”, que terá como palco o Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), passam ainda os filmes “Pai Nosso – Os Últimos Dias de Salazar”, de José Filipe Costa, “Kora”, de Cláudia Varejão, “A Memória do Cheiro das Coisas”, de António Ferreira, e “Orlando Pantera”, de Catarina Alves Costa, entre outros.

