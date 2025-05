Feira do Livro Dado no sábado na Casa Municipal da Cultura

A Feira do Livro Dado, promovida pela Casa da Esquina em parceria com a Câmara de Coimbra e a Biblioteca Municipal, acontece no sábado, entre as 14:30 e as 18:00 na Casa Municipal da Cultura da cidade.

Esta é uma edição especial desta iniciativa que será dedicada exclusivamente à temática da Política e mantém as regras de edições anteriores.

A entrada é livre mediante inscrição prévia através de formulário digital disponibilizado no ‘site’ do município.