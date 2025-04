Feira de Artesanato Urbano na Praça do Comércio no sábado

A Câmara de Coimbra promove no sábado, na Praça do Comércio, mais uma edição da Feira de Artesanato Urbano, entre as 09:00 e as 19:00.

O evento conta com 34 expositores de produtos artesanais, provenientes, maioritariamente, de Coimbra, mas também dos concelhos de Cantanhede, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Leiria, Mealhada, Montemor-o-Velho, Pedrógão Grande, Penacova, Pombal e Soure.

O certame será complementado com atuações do Grupo Etnográfico da Região de Coimbra, da Banda Filarmónica de Ceira e do Grupo Folclórico da Casa do Povo de Ceira.

O objetivo desta iniciativa, cuja próxima edição acontece no dia 10 de maio, é “atrair a população local para práticas regulares de lazer e socialização, valorizando o património inscrito no centro histórico e atraindo, simultaneamente, mais visitantes à Baixa da cidade”, explicou a Câmara.