Faleceu Vítor Murtinho, professor de Arquitetura da Universidade de Coimbra

Faleceu Vítor Murtinho, professor do Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, de que foi diretor há cerca de duas décadas. Atualmente com 61 anos de idade, Vítor Murtinho assumiu também, durante o seu percurso académico, a função de investigador do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra e uma das vice-reitorias da Universidade de Coimbra, até 2019.

Era licenciado em Arquitetura pela Universidade de Lisboa e doutorado pela Universidade de Coimbra, vindo a dirigir os pelouros do Edificado, Património e Sustentabilidade na Reitoria de Coimbra.