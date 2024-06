Europeus/Natação: Gabriel Lopes sexto na final dos 200 metros estilos

O português Gabriel Lopes terminou hoje na sexta posição a final dos 200 metros estilos dos Europeus aquáticos, em Belgrado, ao nadar em 1.59,89 minutos.

No último dia dos Europeus, Gabriel Lopes nadou a final a mais de um segundo do recorde nacional, de 1.58,19, que pertence a Alexis Santos desde 2019, e ainda mais do mínimo olímpico (1.57,94) para Paris2024, onde não marcará presença.

A prova foi conqiistada pelo húngaro Hubert Kos (1.57,21 segundos), seguido do israelita Ron Polonsky (1.57,36), segundo, e do turco Berke Saka (1.58,62), terceiro.

O nadador português Gabriel Lopes assumiu hoje que sai de consciência tranquila dos Europeus aquáticos, apesar de os objetivos iniciais serem mais ambiciosos do que o sexto lugar na final dos 200 metros estilos.

“Dentro do possível, acho que é óbvio que aquilo que acabei de fazer não corresponde ao que nós queríamos. Tínhamos objetivos um pouco além do que acabou de acontecer, mas, dentro do que conseguimos fazer, saio de consciência tranquila, pois não dava para mais”, assumiu, à agência Lusa.

Na zona mista, ainda sem “muita noção de quais foram os parciais” da sua corrida, Gabriel Lopes considerou que “é um pouco difícil dizer o que foi a prova”.

“Eu dei tudo. Sinto mesmo que não tinha mais nada para dar”, assegurou.

O facto de ter nadado na pista 1 não o afetou, com o nadador do Louzan Natação a referir que, por vezes, ao ar livre, tem algumas dificuldades no segmento de costas.

“Eu não me ajeito muito a costas a nadar ao ar livre, sem muitas referências no teto, mas aqui, como tem aquela linha central, dá sempre para ir vendo com o canto do olho, portanto não fez diferença”, referiu.