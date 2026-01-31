Na última quinta-feira, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, comunicou aos portugueses que o Governo decretou a situação de calamidade “entre as zero horas de dia 28 até 1 de fevereiro às 23H59”.

Este decreto abrange, para já, 60 municípios fortemente afetados pela passagem da depressão Kristin. António Leitão Amaro revelou que o documento, que ainda será publicado em Diário da República, abrange “mais ou menos do município de Mira aos municípios da Lourinhã e Torres Vedras [no sentido norte-sul] e do litoral até Idanha-a-Nova mais ou menos [sentido este-oeste]”. O governante assegurou que podem ser acrescentados outros municípios à lista, através de despacho da ministra da Administração Interna, sem necessidade de uma nova reunião do Conselho e Ministros, específico.

Apesar do DIÁRIO AS BEIRAS ter solicitado ao Executivo a lista com os 60 concelhos já abrangidos pela situação de calamidade, até ao fecho desta edição essa listagem ainda não tinha sido divulgada.

