Escolas de dança apuradas para provas internacionais

O concelho da Figueira da Foz esteve representado no concurso nacional All Dance Portugal 2025, recentemente realizado em Santa Maria da Feira, pelas escolas de dança FollowSpot School, Klasika – Academia de Bailado da Figueira da Foz e Gazelle Dance Studio.

Os participantes figueirenses regressaram a casa com 33 prémios. Além de acrescentarem peso à bagagem, alguns dos dançarinos terão de fazer as malas para viajar até Espanha e Estados Unidos da América (EUA), uma vez que foram apurados para os concursos de dança da Europa e do mundo, que se realizam naqueles países, respetivamente.

