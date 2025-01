Empresários do Pinhal Interior frisam conquista histórica com fim das portagens

Quatro associações empresariais do Pinhal Interior afirmaram ontem que o fim das portagens nas ex-Scut das autoestradas A13 e A23 é um “grande passo para o renascimento económico” do território.

“A abolição das portagens é uma conquista histórica para a nossa região, há muito reivindicada pelas associações empresariais”, referem em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS.

“Esta medida irá atrair mais turistas, impulsionar o turismo e a economia local, facilitar a mobilidade de residentes e empresas, e reforçar o potencial de crescimento do Pinhal Interior”, lê-se na nota subscrita pela Associação Empresarial Serra da Lousã, o Núcleo Empresarial de Penela, o Clube de Empresários de Miranda do Corvo e a Associação Empresarial de Poiares.

