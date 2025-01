Duas centenas de gaiteiros presentes para celebrar uma tradição que junta Portugal à Galiza

O rufar dos tambores e bombos, em harmonia com o som das gaitas de foles vai ecoar por cantos e recantos da cidade de Coimbra durante a tarde hoje, sexta-feira. A festa segue, depois – hoje à noite e durante o dia de amanhã – para Almalaguês.

Pela primeira vez em nove edições, o Encontro de Gaiteiros de Almalaguês (EGA) vai fazer uma arruada na cidade, com grupos a saírem de diferentes locais, a partir das 15H00, convergindo para a Portagem e seguindo, depois, para a Portagem e Praça 8 de Maio, onde são esperados às 17H00.

Por essa hora, mesmo ali ao lado, no Café Santa Cruz, terá início uma tertúlia sobre “cantigas de taberna e fado de Coimbra”.

Numa demonstração da pujança da organização, a CANFA – Confraria dos Amigos do Negalho e da Freguesia de Almalaguês, em parceria com a Comissão de Festas do Mártir São Sebastião 2025, vai reunir cerca de duas centenas de gaiteiros, de 26 grupos do Centro e Norte do país e da Galiza (Espanha), naquele que é o maior evento nacional do género.

