Doutoramento em rock dos Guns N’ Roses digno de Honoris Causa

Foi perante um Estádio Cidade de Coimbra cheio que os Guns N’ Roses deram esta noite uma aula de Rock N’ Roll digna de doutoramento e para quem um Honoris Causa era ainda insuficiente.

Foram cerca de 48 mil as pessoas presentes neste que foi o quarto concerto da banda em Portugal e a primeira vez em Coimbra.

O concerto arrancou depois do tradicional quarto de hora académico. Sem grandes surpresas daquilo que tinha sido o último concerto na Turquia, os Guns N’ Roses começaram a todos o gás e a dar as boas vindas com “Welcome To The Jungle”.

O público respondeu com gritos, palmas e com a ansiedade de quem esperou várias horas, dias, ou até anos, para ver este momento. A banda não se deixou ficar e “arremessou” os “clássicos” como “Mr. Brownstone”, “Chinese Democracy” ou, um pouco mais à frente “Knocking On Heaven’s Door”.

O guitarrista Slash é uma espécie de sal neste prato. Tudo faz sentido, mas dá-lhe o toque que distingue os Guns N’ Roses das outras bandas. Os seus solos nas, pelo menos, oito guitarras diferentes, deram um toque de magia às canções.

O “Grande Finale”, de excelência, arrancou com um solo de Slash para “Sweet Child O’Mine”, “November Rain” e só parou na “Paradise City”.

Os Guns N’ Roses vão acordar amanhã no “Hall of Fame” dos grandes concertos do Estádio Cidade de Coimbra. Juntam-se a nomes como Coldplay, U2, Rolling Stones, Madonna, George Michael e os conimbricenses Os Quatro e Meia.

