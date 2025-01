Detido em Coimbra por suspeita de contrafação

A GNR de Souselas deteve um homem, de 55 anos, pelo crime de contrafação, no concelho de Coimbra.

No âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, a 17 de janeiro, os militares da Guarda abordaram uma viatura, tendo detetado no seu interior diversos artigos contrafeitos de várias marcas registadas e conhecidas no mercado, cujo destino seria a venda direta ao público.

Na sequência da ação, o suspeito foi detido, tendo sido apreendidas 103 peças de vestuário contrafeitas.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Coimbra.