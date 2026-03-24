diario as beiras
Figueira da Foz

Deputados do PS preocupados com Vale do Pranto

24 de março de 2026 às 09 h30
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Isabel Cruz, Pedro Delgado Alves e Pedro Coimbra com agricultores (Fotografia: Jot'Alves)

Os deputados do PS eleitos por Coimbra, os vereadores e a Concelhia da Figueira da Foz do mesmo partido visitaram ontem as freguesias do Paião e do Alqueidão, para se inteirarem dos problemas que afetam os agricultores do Vale do Pranto.
Se os deputados Pedro Delgado Alves, Rosa Isabel Cruz e Pedro Coimbra, os vereadores João Paulo Rodrigues e Rui Carvalheiro e a presidente da Concelhia, Raquel Ferreira, chegaram àqueles territórios figueirenses preocupados com aquilo que sabiam que iam encontrar, saíram de lá com mais preocupação.
Na zona de rotura das comportas da Maria da Mata, a delegação socialista ficou a saber que a data apontada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para a conclusão da reparação do canal de rega que colapsou devido às cheias no Mondego (dique dos Casais, em Coimbra), até 1 de maio, não serve para os orizicultores.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

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