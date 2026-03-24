Os deputados do PS eleitos por Coimbra, os vereadores e a Concelhia da Figueira da Foz do mesmo partido visitaram ontem as freguesias do Paião e do Alqueidão, para se inteirarem dos problemas que afetam os agricultores do Vale do Pranto.

Se os deputados Pedro Delgado Alves, Rosa Isabel Cruz e Pedro Coimbra, os vereadores João Paulo Rodrigues e Rui Carvalheiro e a presidente da Concelhia, Raquel Ferreira, chegaram àqueles territórios figueirenses preocupados com aquilo que sabiam que iam encontrar, saíram de lá com mais preocupação.

Na zona de rotura das comportas da Maria da Mata, a delegação socialista ficou a saber que a data apontada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para a conclusão da reparação do canal de rega que colapsou devido às cheias no Mondego (dique dos Casais, em Coimbra), até 1 de maio, não serve para os orizicultores.

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