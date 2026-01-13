diario as beiras
Cultura digital não é somente a Internet

13 de janeiro de 2026 às 11 h37
A cultura digital é influenciada por múltiplos fatores, como a evolução da tecnologia, das plataformas digitais, das alterações dos padrões de comportamento e da disponibilidade de acesso à internet, entre outros. Abrange, nesta envolvente, diversas áreas da vida, como a educação, a arte, a política e a economia. Pressupõe igualmente a conexão entre as pessoas e a criação de comunidades virtuais, o que alavanca a sua escalabilidade. É uma cultura em ascensão impulsionada pela tecnologia que impacta profundamente na sociedade e na forma como as pessoas interagem com a tecnologia digital, promovendo, como corolário, uma maior democratização e interconexão entre as multifacetadas áreas da existência. Todavia, a literacia digital e a cultura da internet têm ambições mais reduzida. Na verdade, a cultura digital abrange todas as práticas culturais, englobando a democratização do acesso à informação, ao conhecimento e às tecnologias, bem como a capacidade para realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo. É adicionalmente estimulada pela tecnologia ao viabilizar que as informações acedidas sejam compartilhadas de forma instantânea. Assegura ainda a hiperconectividade, a interoperabilidade, a personalização e a colaboração, promovendo, em simultâneo, uma cultura de partilha, que estimula as pessoas a intercambiarem as suas experiências, os seus conhecimentos, as suas informações e os seus conteúdos com outras pessoas. Efetivamente, a cultura digital é multimodal, dado facilitar às pessoas o acesso a conteúdos heterogéneos e combinar múltiplas formas de comunicação numa única plataforma digital. A cultura digital é também marcada pela transformação de bens e serviços físicos em formatos digitais (desmaterialização), processo que não conhece fronteiras geográficas. As diversificadas dimensões da cultura digital impulsionam múltiplos efeitos, a saber: a transformação da economia, o que significa alterar como as pessoas fazem negócios; a aceleração da informação, o que promove a atualização dos conhecimentos; a viabilização de mudanças na forma de comunicação, ao agilizar a conexão e a interação entre pessoas, e, por fim, repercute-se na educação, na cultura e nas artes, ao proporcionar o ensino à distância e novas expressões artísticas (por exemplo, a arte digital e música produzidas por computadores). Especificamente, ao nível empresarial, a cultura digital faculta a emergência de novos modelos de negócio, ao provocar alterações profundas na produção e distribuição, e ao estimular simultaneamente o desenvolvimento de tecnologias de automação e inteligência artificial, instrumentos decisivos para a análise de dados e generalização da economia digital. A internet é uma infraestrutura digital, enquanto a cultura digital é o agregado das práticas, representações, metáforas, figuras distintivas, princípios éticos, crenças e contactos sociais que emergem e se desenvolvem no ambiente tecnológico, que transforma a sociedade de uma maneira intensa e persistente. A cultura digital é a adaptação, integração e fusão com o mundo digital e não se restringe somente ao acesso ao mundo virtual. Na realidade, a cultura digital deve ser pensada e compreendida como a relação entre os seres humanos e a tecnologia. No entanto, a cultura é um termo mais abrangente. De facto, o seu núcleo é constituído pelas atividades humanas, ou seja, por tudo aquilo que o ser humano cria para interagir. Neste sentido, as redes sociais representam a expressão mais marcante da cultura digital, além de estarem a integrar progressivamente a cultura da inovação da maioria das empresas, sobretudo nas que adotaram a filosofia data driven. Como consequência, a cultura digital, ao nível económico, impacta na forma como as empresas operam, ao abraçar a volatilidade, a atualização constante e a agilidade como facetas vitais para a tomada de decisões apoiadas em evidências. Neste contexto, as empresas infosavy utilizam as tecnologias digitais para eliminar a burocracia em todos os seus processos de negócio e facilitar a vida de todos os stakeholders, emblemas considerados distintivos e que a cultura digital gerou. Verdadeiramente, a cultura digital não é utilizada única e exclusivamente em comunicações com o exterior, sendo igualmente considerada crucial na alteração do mind-set do setor organizacional endógeno. Esta filosofia é fruto da realidade dos nossos dias, na qual tudo está a ser rapidamente mudado pelos canais digitais.

Autoria de:

Marques de Almeida

