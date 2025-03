Concurso de arroz-doce mobiliza freguesias

O Município da Figueira da Foz promove esta sábado, durante a manhã, no Mercado Municipal Engenheiro Silva, a segunda edição do Concurso Gastronómico do Arroz-Doce.

Esta iniciativa do executivo camarário tem como finalidade promover o arroz carolino produzido no concelho, que é o maior produtor do Baixo Mondego. Por outro lado, pretende afirmar a Figueira da Foz como uma referência na confeção tradicional desta iguaria.

O evento gastronómico visa, também, envolver as 14 freguesias em torno da promoção dos produtos endógenos do concelho. Neste caso, num espaço público que faz parte da história da cidade.

Na primeira edição do Concurso Gastronómico do Arroz-Doce, realizado em 2024, foi vencedora a freguesia dos Moinhos da Gândara, (ao contrário do que foi escrito no jornal impresso onde se mencionava a freguesia do Bom Sucesso), território que não produz arroz, mas, segundo o júri, soube confecionar a especialidade melhor do que os restantes concorrentes.

