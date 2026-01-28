O concelho de Coimbra teve de 150 ocorrência na noite de hoje devido à depressão Kristin, a informação foi adiantada à minutos pela presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, à Sic Notícias.

“Maior das ocorrências foram a queda de árvores, temos muitas estradas cortadas e temos uma parte do concelho sem energia e sem água. Estamos a tentar repor”, disse.

A autarca esclareceu ainda que o Metro Mondego está já a funcionar dentro da cidade, mas o serviço entre o Alto de São João e a Lousã continua suspenso. O executivo municipal decidiu não abrir as escolas no dia de hoje e Ana Abrunhosa recomendou à Universidade de Coimbra e ao Politécnico o encerramento da atividade no dia de hoje.