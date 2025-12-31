diario as beiras
Figueira da Foz

Colisão provoca três feridos leves na A17 na Figueira da Foz

31 de dezembro de 2025 às 16 h22

DR

Uma colisão a envolver duas viaturas ligeiras de passageiros na A17, na zona de Marinha das Ondas, no concelho da Figueira da Foz, provocou, hoje, três feridos leves, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra.

As vítimas foram transportadas para o Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários e Sapadores da Figueira da Foz e o INEM. Esteve ainda na ocorrência a Brisa. A GNR tomou conta da ocorrência.

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

