Uma colisão entre dois veículos ligeiros na Leirosa, no concelho da Figueira da Foz, provocou hoje dois feridos considerados leves, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

O alerta foi dado pelas 19H28 e para o local foram mobilizados 10 operacionais e quatro meios.

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.