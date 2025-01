Colisão em Seixo da Beira projeta homem pelo para-brisas

Uma colisão traseira entre um carro e uma carrinha de caixa aberta de mercadorias, na estrada que liga o Seixo da Beira à localidade da Sobreda (numa rotunda), provocou, ontem ao final do dia, um ferido grave e um ferido um ligeiro. O condutor do veículo ligeiro,um Porsche com cerca de 20/30 anos, recusou receber assistência médica.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Lagares da Beira, António Pinto, “o carro embateu com violência na traseira carrinha de caixa aberta de mercadorias que fez com que o condutor carrinha, um homem de 53 anos, fosse projetado pelo para-brisas. Seguia também na carrinha uma senhora com 63 anos que sofreu ferimentos considerados ligeiros”.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS