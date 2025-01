Coimbra: Universidade Sénior dá nova vida a 375 pessoas

A Associação Apojovi, que promove a Aposenior – Universidade Sénior de Coimbra, tem neste momento 375 pessoas a participar nas suas atividades.

Os dados foram divulgados pela técnica administrativa da Aposenior, Sara Castro, aos órgãos de comunicação social à margem da ação de divulgação das atividades da associação. Sara Castro revelou ainda que as atividades decorrem entre Tentugal e Coimbra.

“Temos 56 turmas em funcionamento e 24 atividades para a população sénior”, disse.

A Universidade Sénior de Coimbra organizou uma ação de divulgação no Recordatório Rainha Santa Isabel, apesar de a adesão à associação ser cada vez mais elevada.

“Cada vez há mais procura. Nós, desde outubro, todas as semanas recebemos alunos novos. Há muitas pessoas que vêm procurar atividades para terem quando entram na reforma”, afirmou

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 16/01/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS.