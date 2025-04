Coimbra: Piscinas de Celas e campo da Arregaça já têm projetos de arquitetura aprovados

O campo da Arregaça e as Piscinas de Celas já têm os projetos de arquitetura aprovados pelo executivo municipal. A revelação foi ontem feita pelo presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, na reunião de câmara.

Na sua declaração, o autarca clarificou que “os processos para a transformação da Piscina de Celas e para a reabilitação do campo da Arregaça têm os respetivos projetos de arquitetura aprovados.

Nas mãos do privado

Numa declaração que serviu para esclarecer “algumas dúvidas que têm surgido”, o presidente da Câmara de Coimbra clarificou que o atraso no arranque das obras nos dois equipamentos não é por culpa do executivo municipal.

“Todos os procedimentos e responsabilidades para se iniciarem as obras estão do lado do privado e não do lado da câmara”, esclareceu.

O clube União 1919, que joga no campo da Arregaça, reagiu nas suas redes sociais afirmando estar “atento e esperançoso pela iniciação das obras”.