Coimbra: Oficina de iluminura no Museu Machado de Castro nos dias 02 e 22 de abril

O Museu Nacional de Machado de Castro (MNMC) promove, nos dias 02 e 22 de abril, a oficina de iluminura “Monges copistas: iluminar a música no museu”, dirigida ao público infantil, entre os 6 e os 9 anos.

“Partindo dos livros de cantochão pertencentes às coleções do MNMC, oriundos de antigos mosteiros de Coimbra, esta oficina tem por objetivo divulgar a arte da iluminura e as práticas dos monges copistas medievais junto dos mais novos”, refere uma nota do Museu hoje divulgada.

“Sensibilizando para a importância da salvaguarda e preservação patrimonial, os participantes irão explorar técnicas de iluminura e composição visual, através da pintura com aguarelas e tinta ferrogálica”, acrescenta.

Orientada por Maria Ferreira, “conservadora-restauradora, doutoranda na Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa e bolseira no MNMC, no âmbito do programa Ciência no Património/FCT [Fundação para a Ciência e a Tecnologia]”, a oficina é uma organização do Museu em parceria com o Agrupamento de Escolas Coimbra Centro. As sessões decorrerão entre as 09:30 e as 11:00 e as 11:30 e as 13:00.