Coimbra: Obras do Seminário Maior estão concluídas a 70%

O Seminário Maior de Coimbra já tem, neste momento, 31 quartos com 64 camas disponíveis para peregrinos e famílias que queiram pernoitar no edifício datado de 1765 e fazer dessa experiência um momento de retiro ou de descanso.

A empreitada do projeto do edifício central, onde está localizado o alojamento do seminário, orçada em cerca de cinco milhões de euros, “está concluída a 70 por cento”, referiu padre Nuno Santos, reitor do seminário. Por essa razão, os andaimes que, durante largos meses estiveram colocados na parte frontal, foram retirados nos últimos dias.

“A missão continua e os próximos desafios são concluir a escada e o elevador no jardim interior; colocar janelas novas na ala voltada ao rio”, referiu padre Nuno Santos, reitor do Seminário Maior de Coimbra.

Requalificação no valor

de 4,6 milhões de euros

De acordo com o responsável, o objetivo é continuar os trabalhos até ao final deste ano e depois suspender as obras no ponto em que estiverem, porque o pagamento do empréstimo (de três milhões de euros) começa a ser feito em janeiro, e as duas coisas “não são compagináveis”.

