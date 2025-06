Coimbra: Longevidade e vitalidade marcam os 80 anos da CUF

Foi na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (UC) que a CUF iniciou ontem a celebração dos 80 anos de vida, com destaque para a inauguração da exposição “80 anos, a Vitalidade de Sempre”.

“Coimbra é considerada por muitos a capital da medicina em Portugal e, por isso, decidimos lançar a exposição aqui. A CUF chegou mais tarde a Coimbra que outros grupos, mas chegou com vontade de marcar, inovar e formar profissionais de grande qualidade”, começou por dizer o presidente da comissão executiva da CUF, Rui Diniz.

Num resumo da história desta instituição, Rui Diniz, exaltou a longevidade, mas os olhos estão virados para o futuro.

“Já percorremos um longo caminho, já contribuímos muito para a comunidade e já passámos por muitos desafios, mas queremos mais. A nossa vitalidade faz-nos encarar cada dia como se fosse o primeiro e, por isso, queremos continuar a expandir, a inovar e a ajudar todos os portugueses que precisam da CUF”, afirmou.

