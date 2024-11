Coimbra: Estacionamento para funcionários do Pediátrico será atualizado em 2025

A instalação das novas cancelas de estacionamento no Hospital Pediátrico de Coimbra teve início ontem, o que originou algumas queixas por parte de funcionários que dizem não ter alternativa para estacionar no exterior.

Num email enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, uma funcionária daquela unidade de saúde refere ainda que “o valor diário cobrado é incomportável para quem ali trabalha diariamente”.

Contudo, a ULS de Coimbra referiu ontem que ainda não houve qualquer alteração ao tarifário para funcionários do Hospital Pediátrico, “nem haverá até dia 31 de janeiro de 2025”.

“O tarifário manter-se-á nos mesmos valores até esta data, entrando o novo tarifário em vigor apenas a partir de dia 1 de fevereiro de 2025. O novo tarifário para funcionários ainda está em discussão não havendo, para já, valores fechados”, adiantou a ULS de Coimbra, numa resposta por escrito.

A estrutura refere ainda que a única atualização feita até ao momento foi ao tarifário do estacionamento para utentes, que não era atualizado há mais de 13 anos.

“Não há, nem haverá, qualquer cobrança de estacionamento a fornecedores. Houve, sim, uma alteração no fluxo de circulação dentro do Hospital Pediátrico de Coimbra, que pode ainda não ser do total conhecimento dos fornecedores, mas temos dois funcionários, no local, a dar apoio aos utilizadores e a prestar os devidos esclarecimento”, acrescenta a ULS.

