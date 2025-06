Coimbra: Dados lançados em jogo de tabuleiro sobre Miguel Torga

Foi inaugurado ontem na Casa-Museu Miguel Torga o jogo de tabuleiro gigante “À Descoberta de Miguel Torga”, uma proposta integrada na iniciativa “Coimbra a Brincar”.

Destinado a participantes de todas as idades, o jogo convida os jogadores a assumirem o papel de peões num tabuleiro de grande escala, interagindo com cartas e dados gigantes.

Ao longo do percurso, os participantes enfrentam desafios e descobrem episódios da vida e da obra de Miguel Torga, explorando a ligação do escritor à terra, à escrita e à condição humana.

Com uma abordagem lúdica e pedagógica, a iniciativa pretende aproximar o público mais jovem do universo torguiano, promovendo o gosto pela literatura e o conhecimento do património cultural português de forma inovadora.

Porde ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 11/06/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS