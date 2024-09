Coimbra: Ampliação de jardim de infância da Solum vai ocupar zona verde

A Câmara de Coimbra aprecia, esta tarde, uma proposta de estudo prévio para a ampliação do jardim de infância do Centro Escolar Solum Sul.

A obra, que contempla intervenção nas instalações atuais e arranjos exteriores, com um investimento estimado em 890 mil euros, vai permitir a criação de mais duas salas. Atualmente, o edifício tem duas salas de atividades e uma sala polivalente.

De acordo com informação municipal, o objetivo é aumentar o edificado com uma réplica em espelho do existente. Nesse sentido, vai ser necessário a ocupação de uma área do Jardim Público Mendes Silva, contíguo ao equipamento escolar.

“A nova construção vai ocupar uma área de 1.019,85 m2 deste jardim público, sendo delimitada por um dos caminhos, em que se assume o passeio e a deambulação pela criação de uma rede de percursos”, refere a autarquia, numa nota enviada à imprensa.

A desafetação de uma parte do jardim não vai, no entanto, “determinar o rompimento dos propósitos que informaram o projeto de paisagismo, tendo em vista a constituição de um jardim urbano, ou seja, zona verde que colmate as necessidades de lazer e recreio da população local e que estabeleça uma maior interligação entre os diferentes elementos do tecido urbano, com integração paisagística do Centro Escolar da Solum”, pode ler-se informação técnica.

“É mantido o conceito de anfiteatro natural, executado em modulação de terreno sendo, contudo, cerceado pela ampliação do edifício. Este espaço, permite às pessoas sentar, funcionando como um anfiteatro informal ao ar livre. A sua integração no perímetro escolar vai dar-lhe uma ocupação mais intensa, com atividades das crianças ao ar livre, como zona de contar histórias ou pequenos encenações ou espetáculos”, assegura a autarquia.