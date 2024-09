Coimbra acolhe primeira Taça do Mundo de Parkour em Portugal de 13 a 15 setembro

Mais de uma centena de ‘traceurs’ de 27 países de quatro continentes vão participar na primeira Taça do Mundo de Parkour em Portugal, que terá lugar na cidade de Coimbra, de 13 a 15 de setembro.

“Vamos ver algo de novo, de diferente, que vai ser super entusiasmante para quem vai fazer e vem para este palco junto ao rio [Mondego]. E os espetadores vão ter oportunidade de ver duas atividades: as provas ‘Speed’ e ‘Freestyle’”, informou Jorge Abrantes, em representação Secção de Ginástica da Associação Académica de Coimbra.

A primeira Taça do Mundo de Parkour em Portugal, coorganizada pela Federação de Ginástica de Portugal, Secção de Ginástica da Associação Académica de Coimbra, terá lugar no Parque Verde Mondego, sendo reconhecida pela Fédération Internationale de Gymnastique como “um dos principais eventos de Parkour a nível mundial”.

Durante a conferência de apresentação da competição, que integrará a Expo Desporto, a decorrer durante o mesmo fim de semana no Parque Verde Mondego, Jorge Abrantes explicou que será montado um estrado de 45 por dez metros, com um percurso com os mais diversos obstáculos, de acordo com as regras competitivas, onde os ‘traceurs’ farão as suas habilidades.

“Os obstáculos terão quatro metros de altura e barras para passarem por cima e por baixo”, acrescentou, indicando ainda que a avaliação das provas caberá a um júri de seis elementos, tanto na prova de ‘Speed’, uma espécie de contrarrelógio, bem como na prova de ‘Freestyle’, onde é feita a apreciação “pura e dura à ginástica e execução do gesto”.

Já o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, congratulou-se com a realização do evento na cidade de Coimbra, que vê como um sinal de confiança, em termos de trabalho, capacidade de resposta e investimento, por parte da Federação de Ginástica de Portugal.

“Queremos continuar a trabalhar assim nas diferentes áreas, do desporto à cultura, passando por todas as modalidades do associativismo e continuando a afirmar Coimbra no panorama nacional e internacional, como uma cidade de referência a múltiplos níveis, mas também nos grandes eventos da área desportiva”, referiu.

Para o autarca, não basta realizar em Coimbra grandes eventos.

“É preciso termos uma estratégia coerente de desenvolvimento desportivo, nomeadamente na alta competição. Dá muito trabalho a desenvolver, para tornar também Coimbra num destino dos atletas de alta competição”, alegou.

Nesta ocasião, o vereador do Desporto da Câmara Municipal de Coimbra, Carlos Lopes, aproveitou para revelar que a Expo Desporto #Coimbra, que se realiza de dois em dois anos, vai contar com a participação de cerca de seis dezenas de entidades desportivas do concelho de Coimbra, que farão a demonstração de 30 modalidades, ao longo de três dias.

“Vai ser um momento importante para o desporto em Coimbra. Tenho a certeza que será bastante participado”, concluiu.