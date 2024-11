Cidadãos pedem atribuição do nome de Teresa Alegre Portugal à Casa da Cultura

Um vasto grupo de cidadãos subscreveu um texto que pede a atribuição do nome de Teresa Alegre Portugal, ex-vereadora da Câmara de Coimbra, recentemente falecida, à Casa Municipal da Cultura de Coimbra.

Este pedido, que é subscrito por dezenas de cidadãos de várias áreas profissionais e de todos os quadrantes políticos, será enviado à Câmara de Coimbra e à Assembleia Municipal, de acordo com os promotores da iniciativa cidadã: Maria do Rosário Gama e Rosa Lopes Ribeiro.

O texto, que continua aberto à recolha de assinaturas, recorda momentos do trajeto de Teresa Alegre Portugal enquanto vereadora da Cultura, do PS, na Câmara de Coimbra, acompanhando os presidentes António Moreira e Manuel Machado.

