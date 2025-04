Ciclo de Teatro e Artes Performativas de Coimbra com 30 atividades

Trinta atividades, desde o teatro até a poesia, compõem a programação do 6.º Ciclo de Teatro e Artes Performativas Mimesis, que ao longo de três semanas vai transformar diferentes espaços de Coimbra num palco.

A iniciativa vai decorrer entre 02 e 21 de maio, alguns dias antes do habitual, devido a realização da Queima das Fitas de Coimbra (com início a 23 de maio), tendo-se reduzido para três semanas, em vez de um mês, a sua duração, referiu hoje o vice-reitor da Universidade de Coimbra (UC) para a Cultura, Comunicação e Ciência Aberta, Delfim Leão.

Na conferência de imprensa para apresentação do programa, o responsável sublinhou que, apesar da redução de dias, o Mimesis manteve “equilibrado o número de atividades”, com 27 performances e cinco eventos convergentes.

O Ciclo, promovido pela Universidade de Coimbra (UC), tem predomínio no teatro, mas também conta com performances, espetáculos multimédia, música, poesia, jogos, intervenções urbanas e atividades para crianças.

Na programação, há uma presença forte da poesia enquanto eixo temático, com cerca de seis propostas ligadas ao tema.

“Isto acontece porque a poesia foi o tema da Semana Cultural da UC. Os ciclos não obedecem ao tema, são mais livres, mas os grupos, aproveitando o impulso que é dado pela Semana Cultural, prolongam com outras propostas este mesmo tema”, explicou.

Outra característica da oferta programática é a internacionalização das propostas apresentadas: “Isso é também um espelho daquilo que Coimbra é. Coimbra é um mosaico, onde convivem estudantes de mais de 120 nacionalidades, e isso acaba por projetar-se nas propostas culturais, enriquecendo a forma como elas são apresentadas e se traduzem em espetáculos concretos”.

O diretor do Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), Sílvio Santos, destacou do programa a Mostra de Teatro Universitário, que contará com espetáculos do Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra (CITAC), Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra (TEUC), do grupo InterDito, Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra (GEFAC) e da Associação Cultural Thíasos.

“A Mostra de Teatro Universitário é para vários grupos o principal momento do ano para mostrarem todo o trabalho que vão fazendo”, frisou.

Uma das apresentações da Mostra é o “Embodied Poetry” (Poesia Encarnada), do Grupo de Expressão Dramática da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da UC (InterDito), que terá lugar no TAGV, a 12 de maio, para explorar a ligação entre o corpo e a poesia.

Entre as atividades do Mimesis, há o recital performativo “Poemas para a construção do mundo e do amor”, que, no dia 16, levará à Faculdade de Letras da UC a oportunidade de o público se debruçar sobre a poesia de Vítor de Matos e Sá.

Segundo Ana Paula Santos, em representação da Cooperativa Bonifrates, responsável pela performance, a escolha do tema dá-se não só “pelo valor da poesia de Vítor de Matos e Sá”, mas também para dar a conhecer o autor e “ver se algum editor se presta a reeditar a sua obra, porque ela está esgotadíssima”.

No dia 10 de maio, na rua Adelino Veiga, na Baixa de Coimbra, a performance “Triei” (Trienal de Espaços Invisíveis), idealizada e com curadoria de Nelson Ricardo Martins, acontecerá em espaços urbanos latentes, através de performances, ações/intervenções urbanas e projeções de vídeo.

Atravessada pelo manifesto “vamos ocupar as lacunas”, a Trienal propõe intervenções artísticas em espaços como becos, esquinas, lojas e montras devolutas, fachadas de edifícios desocupados e muros degradados, contando com a participação de artistas de diferentes países.

A maioria dos espetáculos é de entrada gratuita e o programa completo está disponível na página da Universidade de Coimbra.