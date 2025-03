Centro Universitário Manuel da Nóbrega em Coimbra debate desafios e esperanças da sociedade

O Centro Universitário Manuel da Nóbrega (CUMN), em Coimbra, promove no sábado mais uma edição da iniciativa “Fé e Cultura”, para refletir sobre os desafios e esperanças da sociedade, um evento integrado no 50.º aniversário do centro dos Jesuítas.

“Queremos promover um diálogo com pessoas de diversas áreas da cultura, sobre diversos temas, nomeadamente as questões da divisão política, as questões da desumanização, como os migrantes, a exclusão social, a pobreza, a questão da habitação e também depois a questão mais da saúde mental”, afirmou hoje à agência Lusa o diretor do CUMN, padre João Manuel Silva.

“Fé e Cultura”, um dia de conversas que pretende “pôr a fé cristã em diálogo com diversas questões da cultura atual”, tem este ano como tema “Sinais dos Tempos”.

Entre os convidados estão o antigo governante Paulo Portas, a professora Clara Almeida Santos e o médico psiquiatra e professor Pedro Morgado, para “darem estes sinais preocupantes da realidade”, disse o padre jesuíta sobre uma primeira parte do evento.

“Numa segunda parte, teremos aquilo a que chamamos de sinais de esperança, ou seja, teremos nove conversas, das quais as pessoas podem escolher três, sobre alguns sinais que, da mesma realidade difícil e contraditória e paradoxal que vivemos, nos podem abrir à esperança, o tema do Jubileu que a Igreja Católica vive ao longo deste ano”, declarou.

Segundo o responsável do centro, é na esperança que se inspira também esta edição.

“Também foi nisso que nos inspirámos, para percebermos que a esperança cristã não é uma coisa vaga, não é um otimismo vago, uma alienação da realidade, mas, a partir desta realidade, também ela paradoxal, podermos encontrar alguns sinais que nos permitam manter esta esperança”, disse.

A 29.ª edição do “Fé e Cultura”, iniciativa que começou em 1981, decorre no auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra, a partir das 09:30.

O CUMN tem o nome de Manuel da Nóbrega, missionário jesuíta que, no século XVI, depois de estudar em Coimbra, foi um dos fundadores da cidade brasileira de São Paulo.

“o Centro Universitário dedica-se à formação humana e espiritual, espiritualidade cristã e católica dos jovens universitários, embora promova também atividades para outras idades, mas com foco principal nos jovens universitários”, explicou o diretor.

“Ao longo do ano, procuramos proporcionar uma casa, um lugar de encontro a todos os jovens, crentes ou não crentes, embora a nossa mensagem seja explicitamente cristã, mas aberto a todos”, explicou.

Serões temáticos, orações, missas, neste caso é a celebração de quarta-feira que reúne maior número de universitários, estão entre as atividades que desenvolve.

De acordo com o padre João Manuel Silva, o centro tem um grupo de animadores, que são todos universitários, e que ajudam os Jesuítas a criar um programa, que inclui festas de convívio, mas também formação humana, desde questões políticas ao diálogo inter-religioso e à cultura, entre outros.

“Temos um programa que normalmente acompanha o ano letivo”, referiu, acrescentando que o centro dispõe de salas de estudo, “onde os estudantes também passam o seu dia”, além de um pequeno bar, onde podem tomar refeições.