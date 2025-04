Capitania do Porto da Figueira da Foz alerta para o agravamento da agitação marítima

A Capitania do Porto da Figueira da Foz, órgão local da Autoridade Marítima Nacional, alerta toda a comunidade marítima e a população em geral que frequente as zonas costeiras e ribeirinhas, para a previsão de agravamento das condições meteo-oceanográficas, a partir da madrugada do dia 19 até ao fim do dia 20 de abril.

Chama-se a atenção para a previsão de ondulação de noroeste, que apresentará um período entre os 10 e 14 segundos, o que significa que transportará bastante energia e que poderá atingir os 5 metros de altura durante a madrugada do dia 20 de abril, na altura de maior pico. À agitação marítima, irão associar-se ventos fortes, que soprarão de noroeste, cujas rajadas poderão atingir velocidades de 70 km/h.

Devido a este agravamento, devem ser consideradas medidas de prevenção por todos aqueles que se encontram ou possam frequentar as áreas junto à orla costeira. Assim, esta capitania recomenda o reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas nos portos e marinas, das que se encontram nos fundeadouros previstos para a área de

jurisdição da Figueira da Foz, bem como, evitar passeios perto da zona de rebentação, nas praias, nos molhes, esporões e outras zonas de pedra e rocha junto à orla costeira.

Alerta-se, também, para a necessidade de precaver a proteção das infraestruturas, tais como bares e restaurantes, que estarão mais vulneráveis no caso de se verificarem galgamentos, prestando especial atenção aos períodos da preia-mar nos dias referidos. É vital ter presente que, nestas condições, o mar poderá alcançar zonas que, aparentemente, parecem seguras.

A prática da barra do Porto da Figueira da Foz, irá sofrer os condicionamentos entendidos como necessários e adequados, tendo em vista a segurança das embarcações e dos seus tripulantes, alertando-se toda a população, para a necessidade de consulta do Edital n.º 490/2025, de 11 de fevereiro, da Capitania do Porto da Figueira da Foz, de modo a inteirarem-se das interdições e condicionamentos previstos para a barra, para os seus molhes e para outras estruturas na sua área de jurisdição, onde o risco de acidente seja maior.