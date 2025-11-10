diario as beiras
Coimbra

Canil Municipal de Coimbra abre portas ao público para incentivar adoção responsável

10 de novembro às 17 h19
0 comentário(s)
Município de Coimbra

O Canil Municipal de Coimbra vai abrir portas ao público no próximo domingo para mais uma edição do “Open Day”, para incentivar a adoção responsável de animais, informou a Câmara Municipal.

O espaço estará aberto das 11:00 às 13:00 e das 14:00 às 16:00, permitindo visitar o canil, conhecer os animais disponíveis para adoção e obter informações sobre o processo.

Segundo a Câmara de Coimbra, quem decidir adotar durante o “Open Day” beneficia da isenção total de taxas, com os animais a serem entregues desparasitados, vacinados, identificados eletronicamente, registados e esterilizados, sendo ainda emitido o respetivo boletim sanitário.

Autoria de:

Agência Lusa

