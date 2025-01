Camões é para celebrar de várias maneiras e feitios

Em 1524 nascia Luís Vaz de Camões, um escritor e poeta português. A profissão que escolheu ter fê-lo escrever obras que ficaram para a história, mas quando faleceu não lhe terá seguramente passado pela cabeça que, 500 anos depois, seria celebrado pela Universidade de Coimbra (UC).

As celebrações do nascimento do maior poeta português começaram no ano passado, no seu dia, a 10 de junho, mas ontem foi apresentado o programa oficial das comemorações da UC. Entre exposições, debates, formações, congressos e encontros, a instituição de ensino superior pretende viver e celebrar de várias maneiras Luís Vaz de Camões.

Na apresentação oficial do programa, na Biblioteca Geral da UC, o reitor Amílcar Falcão começou por salientar a relevância do poeta na universidade e vice-versa.

“Há cinco universidades no mundo classificadas como património material da UNESCO. Pelo património imaterial só é a UC e a isso se deve o contributo que a universidade deu para a expansão da língua portuguesa pelo mundo inteiro. As elites passaram por aqui e muitos poetas também. Camões faz parte do contributo que a UC deu para a expansão da lusofonia”, disse.

Amílcar Falcão destacou a forma como o programa foi planeado, de forma a atrair todas as faixas etárias.

“O programa, pela forma como foi pensado, é muito atrativo para todos e em especial para os jovens. Espero que os jovens passem a ler Camões e não leiam Camões no Google”, realçou.

