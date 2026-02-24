A Câmara de Coimbra propôs à PSP uma nova esquadra na Baixa da cidade, tendo já identificado o edifício e disponibilidade para avançar com o projeto, afirmou hoje a presidente do município, Ana Abrunhosa.

“Estamos a estudar a possibilidade de termos uma esquadra da PSP mais inserida na Baixa”, afirmou a autarca (PS/Livre/PAN), que falava durante a reunião do executivo municipal de hoje.

Segundo Ana Abrunhosa, a Câmara já teve uma reunião com o comandante distrital da PSP e com uma das responsáveis nacionais pelas infraestruturas daquela força policial, tendo já seguido uma proposta do município de um edifício para essa nova esquadra, que terá de ter áreas mínimas e zona de estacionamento.

