Câmara de Coimbra apela aos munícipes para não estacionarem abusivamente

O presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, apelou hoje aos munícipes para cumprirem o Código da Estrada e para não estacionarem veículos abusivamente, depois de a Polícia Municipal ter elaborado quase mil autos em duas semanas.

“A Polícia Municipal está e continua a cumprir ativamente a sua função, pelo que voltamos a apelar, pedagogicamente, para os nossos munícipes cumprirem o Código da Estrada, a fim de respeitarem as outras pessoas que circulam em Coimbra, de carro, a pé ou em transportes públicos, mas também para evitarem serem autuados”, referiu.

No período antes da ordem do dia da reunião do executivo municipal, o autarca sublinhou que a Câmara Municipal de Coimbra continua a receber inúmeras queixas de munícipes por estacionarem abusivamente em diversas zonas do concelho.

“Nas duas semanas de 03 a 16 de junho, a Polícia Municipal elaborou 972 infrações rodoviárias, e removeu 39 viaturas por estacionamento abusivo e 20 em situação de abandono”, informou.

José Manuel Silva avisou ainda que, a este ritmo, “os prevaricadores serão autuados mais tarde ou mais cedo”.

Nesta ocasião, justificou ainda que a missão da Polícia Municipal vai além da emissão de autuações.

“Não vou elencar aqui as múltiplas outras missões e intervenções que são cumpridas pela Polícia Municipal, seria demasiado fastidioso, pois são inúmeras e vão desde o apoio à regulação do trânsito, apoio a múltiplos eventos realizados por todo o concelho, incluindo o Multisport e a Feira do Livro, por exemplo, bem como a notificação para limpeza de terrenos, etc.”, indicou.

O vereador socialista Hernâni Caniço aproveitou para condenar as dezenas de autuações que a Polícia Municipal terá realizado em 28 de maio, na zona dos Hospitais da Universidade de Coimbra.