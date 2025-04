Automóveis do Mondego apresenta o novo SUV da BYD

O Grupo Automóveis do Mondego & Corvauto promove este sábado (5 de abril), o BYD Plug-In Day, um evento exclusivo onde será apresentado o BYD SEAL U DM.

Este modelo híbrido plug-in de última geração estará disponível para test drives nas concessões do grupo em Coimbra, Figueira da Foz, Aveiro, Viseu, Guarda e Castelo Branco.

O veículo destaca-se pela tecnologia inovadora, que alia eficiência, sustentabilidade, condução dinâmica e conforto com um design moderno e tecnologia de ponta. Este SUV híbrido plug-in oferece uma autonomia “impressionante” e um consumo reduzido.

Disponível a partir de 495 euros por mês (s/IVA), o BYD SEAL U DM-i já conquistou diversos prémios internacionais, reconhecendo a sua inovação, eficiência e compromisso com a sustentabilidade. Venceu quatro dos mais prestigiados prémios do setor automóvel — prémios iF Design, Carro do Ano 2024, Carro Elétrico do Ano e Prémio Design — este desportivo arrecada ainda a classificação máxima de 5 estrelas em todos os testes de segurança, realizados pela Euro NCAP.

No BYD Plug-In Day, os participantes terão a oportunidade de testar o veículo. Os clientes que adquirirem o modelo receberão um cartão de carregamento no valor de 100 euros.