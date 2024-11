Atropelamento na Marinha das Ondas faz um ferido grave

Um atropelamento rodoviário na Marinha das Ondas, no concelho da Figueira da Foz, fez hoje ao final da tarde ferimentos considerados graves num homem de 34 anos, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz.

Segundo a mesma fonte, a vítima foi transportada para o Hospital Distrital da Figueira da Foz.

O alerta foi dado pelas 19H42 e no local estiveram os Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz com uma ambulância e dois operacionais, a Viatura Média de Emergência e Reanimação (VMER) e a GNR do Paião.

(Notícia em atualização)