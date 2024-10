Associação Empresarial da Região de Coimbra exige limpeza dos parques industriais

A Associação Empresarial da Região de Coimbra (NERC) exigiu hoje à Câmara Municipal a manutenção e limpeza dos parques empresariais e afirmou que o vereador Miguel Fonseca “nada tem feito desde que tomou posse, deixando condições deploráveis nos mesmos”.

A NERC, que exige a manutenção e limpeza destes espaços, com enfoque no Parque Industrial de Taveiro, declarou que já alertou a Câmara Municipal de Coimbra (CMC) várias vezes, mas que “ainda não obteve qualquer resposta ou ação”.

No Parque Industrial de Taveiro, com aproximadamente 58 empresas instaladas, “denota-se a falta de manutenção, o desleixo do dia a dia, a falta de limpeza com acumulação do lixo na via pública, os passeios estragados, que tornam a circulação pedestre quase impossível, e as bocas de incêndio não arranjadas”, frisou a Associação, em comunicado enviado hoje à agência Lusa.

“Esta é a situação atual de uma questão que se tem vindo a arrastar, que se apresenta sem solução”, acrescentou.

O aviso foi feito pela Associação nas diferentes reuniões do Conselho Estratégico de Coimbra, tendo já sido alertado o vereador Miguel Fonseca, que, “lamentavelmente, nada tem feito desde que tomou posse, deixando condições deploráveis dos mesmos (ervas a crescer descontroladamente e passeios intransitáveis para peões)”.

“Aliás, é notório que este vereador nada tem feito nesta área, tanto a nível de apoio a empresas localizadas nestes parques, como por exemplo de Taveiro e Eiras, nem apoiado iniciativas de arranjo dos mesmos”, sublinhou, acrescentando que “a nível do marketing e comunicação destes parques não existe qualquer apoio às empresas posicionadas, que são muito relevantes no tecido económico de Coimbra”.

A Associação declarou ainda que “não há qualquer tipo de justificação para a falta de verbas para manutenção dos parques, especialmente do Parque Industrial de Taveiro, quando existe uma má gestão do dinheiro noutras atividades sem qualquer sentido estratégico”, afirmando que deixou a necessidade de intervenção em ata da última reunião do Conselho.

“A NERC, aliás, tendo tido hoje conhecimento da decisão, em sessão da Câmara, da alienação do último lote do Parque Industrial de Taveiro, solicita a consignação desta receita para a resolução urgente de intervenção nos espaços públicos do Parque”, vincou.

“Apelamos à Câmara Municipal de Coimbra e Junta de Freguesia que tomem medidas imediatas e eficazes para a manutenção contínua do parque industrial, para que todos possam desfrutar de um ambiente industrial limpo, seguro, bem conservado e com boa imagem”, finalizou.