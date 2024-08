Aquabike: Mondego é cenário para altas velocidades das motas de água

São perto de 40 os pilotos que vão cruzar o rio Mondego nos próximos dias 6 e 7 de setembro.

Coimbra será o cenário para o Campeonato Nacional de Aquabike, uma prova que decorrerá no primeiro fim de semana de setembro e trará, certamente, muita gente às margens do rio Mondego, em busca das altas velocidades praticadas pela modalidade.

A prova é organizada pela Federação Portuguesa de Motonáutica, em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra, e o presidente da federação, Paulo Ferreira, esclareceu, na conferência de imprensa de apresentação da prova, o motivo para o evento se realizar na cidade dos estudantes.

“Condições como estas, que temos no rio Mondego, em Coimbra, são difíceis de encontrar. Ainda para mais, há este cenário idílico”, frisou.

