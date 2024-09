Aquabike: Coimbra pode avançar com candidatura a prova internacional

Coimbra é candidata a receber uma etapa do Campeonato da Europa de Aquabike, em 2025. A notícia é avançada por Paulo Ferreira, presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica, e confirmada pela autarquia.

Paulo Ferreira admite que não vai ser fácil conseguir uma vaga no calendário do Europeu para o próximo ano. A decisão vai ser tomada na assembleia geral da UIM – Union Internationale Motonautique, que se realiza em Amesterdão (Países Baixos), em outubro próximo. Mas adianta que “tudo vai ser feito” para concretizar o sonho. “Quando se conta com o apoio firme e interessado do vereador da Câmara Municipal de Coimbra, dr. Carlos Lopes, como sei que temos, tudo é possível”, afirma.

Para já, o esforço conjunto da Federação Portuguesa de Motonáutica e da Câmara Municipal de Coimbra já garantiu o regresso à pista urbana do Rio Mondego, duas décadas depois, das embarcações a motor – o que aconteceu neste fim de semana.

Motos com mais de 300 Cv

O espetáculo das motos de água – cerca de três dezenas, vindas de todo o país, algumas com mais de 300 Cv – foi assistido por centenas de pessoas, nas duas margens do rio e ainda nas pontes de Santa Clara e de Pedro e Inês. “Nunca tinha visto tanta gente a ver uma prova destas, em Coimbra”, refere Paulo Ferreira, que faz um balanço “extremamente positivo”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 10/09/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS