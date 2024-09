Alvaiázere: Chícharo volta a ser um “ingrediente de sucesso” no 20.º festival gastronómico

O chícharo, identidade gastronómica de Alvaiázere, volta a ser o “ingrediente de sucesso” na 20.ª edição do festival que decorre entre 04 e 06 de outubro, disse à agência Lusa o presidente do município.

João Paulo Guerreiro, presidente da Câmara de Alvaiázere, considerou que duas décadas de Festival Gastronómico “Alvaiázere Capital do Chícharo” se devem a “muito empenho do município desde a primeira edição, tendo-se verificado uma grande adesão dos alvaiazerenses e de todos os que visitam” este concelho do distrito de Leiria.

“Temos todos os ingredientes para uma receita de sucesso”, destacou.

Segundo o autarca, a crescente procura tem contribuído para “tornar o festival mais sólido e manter uma contínua aposta em garantir atividades que consigam atrair muita gente e proporcionar um fim de semana animado”.

Numa nota de imprensa, a autarquia revelou ainda que, desde 2003, o chícharo “tem sido celebrado como símbolo da identidade gastronómica local”.

“Este festival consolida-se como uma plataforma de valorização e promoção das tradições alvaiazerenses”.

Para a Câmara, “Alvaiázere transforma-se num centro de convergência cultural e gastronómica, com um programa que integra diversas atividades destinadas a diferentes públicos”.

João Paulo Guerreiro destacou à Lusa que esta edição volta a ter um “cartaz muito atrativo e completo, que envolve várias parcerias locais”, nomeadamente a restauração local e as associações concelhias, que dinamizarão tasquinhas e espaços gastronómicos dedicados à degustação de pratos, onde o chícharo assume o papel principal.

O festival contempla exposições, espetáculos, concertos, passeios turísticos de ‘buggy’, passeio de bicicletas antigas, passeio de clássicos, ‘showcooking’, ‘trail’ e caminhada, concurso de montras e animação de rua.

No dia 04, Bárbara Bandeira e Wilson Honrado sobem ao palco. No dia seguinte, a animação musical é da responsabilidade do grupo Karetus. Os GNR encerram o festival com um concerto no Parque Multiusos de Alvaiázere, onde decorre todo o festival.

“O evento visa não só a promoção dos sabores típicos de Alvaiázere, mas também a criação de um espaço de valorização dos produtos endógenos, artesanato e património cultural. Paralelamente à vertente gastronómica, o festival inclui uma mostra de produtos locais e um mercado de artesanato e velharias, promovendo a sustentabilidade e o empreendedorismo local”.

O evento “assume-se como um importante motor de dinamização económica e turística, contribuindo para a projeção do concelho a nível nacional e internacional como um concelho atrativo, dinâmico e sustentável”.