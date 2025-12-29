O Nogueirense empatou em casa com o Tourizense (1-1) num duelo que manteve ambos na 1.ª e 2.ª posições, respetivamente, mas já ao alcance de União 1919 e Ançã, que têm um jogo em atraso.

Entraram melhor os da casa e João Alves brilhou logo aos 4’. Aos 20’, o Tourizense inaugurou o marcador num chapéu certeiro de Domingos Júnior.

A resposta surgiu dois minutos depois, com Kaike a falhar o empate com o guarda-redes batido.

