diario as beiras
AFC Nogueirense segura liderança

29 de dezembro de 2025 às 11 h56
Micaela Marques

O Nogueirense empatou em casa com o Tourizense (1-1) num duelo que manteve ambos na 1.ª e 2.ª posições, respetivamente, mas já ao alcance de União 1919 e Ançã, que têm um jogo em atraso.

Entraram melhor os da casa e João Alves brilhou logo aos 4’. Aos 20’, o Tourizense inaugurou o marcador num chapéu certeiro de Domingos Júnior.

A resposta surgiu dois minutos depois, com Kaike a falhar o empate com o guarda-redes batido.

