Acusação de peculato tem “motivações políticas” para José Manuel Silva

O presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, frisou ontem que a acusação em que é notificado por parte do Ministério Público com base em alegações relacionadas com o exercício do seu mandato enquanto Bastonário da Ordem dos Médicos tem “motivações políticas”.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o autarca confirmou que foi acusado de peculato, mas refutou a acusação, lembrando todo o processo da sua eleição para bastonário.

“Quando me candidatei a bastonário assumi que, se o cargo não fosse remunerado, que não votassem em mim. Fui eleito e o Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, após um parecer do Conselho Jurídico, determinou que as deslocações fossem pagas ao quilómetro. Quando me deslocava em carro pessoal pagavam ao quilómetro, quando me deslocava de comboio, pagavam o bilhete”, disse.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS