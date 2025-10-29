diario as beiras
Coimbra

Acidente corta durante seis horas EN111 em Coimbra

29 de outubro às 10 h12
DB/Foto de Pedro Filipe Ramos

A Estrada Nacional 111 (EN111), na zona da Cidreira, em Coimbra, esteve ontem cortada, quase toda a manhã e parte da tarde, na sua totalidade, depois de uma colisão entre dois veículos pesados de mercadorias.

O alerta para a ocorrência foi às 10H21. Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, não houve vítimas a registar.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) esteve a tomar conta da ocorrência, especialmente no controlo do trânsito.

