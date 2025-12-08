A Académica empatou, este sábado, frente ao Mafra (3-3), em jogo da 12.ª jornada da Liga 3. Estudantes mantêm o 4.º lugar mas somam cinco jogos consecutivos a empatar.

Começou da pior maneira a partida no Estádio Cidade de Coimbra. Logo aos 5’ o Mafra adiantou-se no marcador com um lance que descreve bem o que foi a atuação defensiva da Académica. Lançamento para a pequena área, muita passividade e a defesa toda a ver Marculino Minte a aparecer como quis para cabecear.

A desvantagem durou pouco, ainda assim, com o empate a surgir também de bola parada. Desta vez um canto batido à maneira curta que Leandro Silva levantou para a área: Camilo Triana cabeceou para o segundo poste e Ricardo Teixeira apareceu a fazer o 1-1.

O Mafra nunca baixou nem os braços nem as linhas e deixou a Académica com posse mas sem espaços. Sem surpresa voltou a aproveitar uma “aflição defensiva” aos 43’ para ir par ao intervalo a vencer.

