Académica vende Afonso Marques ao Sporting

O atleta de 15 anos, Afonso Marques, foi vendido pela Académica ao Sporting, anunciou hoje o clube em comunicado.

Na publicação, a Briosa informa que “a Associação Académica de Coimbra – OAF chegou a acordo com o Sporting CP para a venda de 70% dos direitos económicos do atleta Afonso Marques”.

“O entendimento alcançado garante ainda a possibilidade de receitas adicionais para a nossa instituição, dependentes do percurso futuro do jogador”, acrescenta a mesma fonte.



A Académica termina “agradecendo ao Afonso todo o empenho e dedicação com que vestiu a camisola da Briosa e desejamos-lhe o maior sucesso nesta nova etapa, certos de que levará sempre consigo a Academia Briosa XXI”.

Afonso Marques foi um dos destaque da pré-temporada dos estudantes, onde somou minutos e golos pela equipa principal, chamando assim a atenção de vários clubes, apesar da sua juventude. Esteve inclusive no banco de suplentes da equipa principal em desafios da Liga 3, embora não tenha jogado qualquer minuto.