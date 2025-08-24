Desporto
Académica perde pela margem mínima com o Mafra na Liga 3
DR
A Académica perdeu, hoje, por 1-0, com o Mafra, em encontro a contar para a terceira jornada da Liga 3. Esta é a segunda derrota dos estudantes em três jogos.
O único golo do encontro foi apontado por Mamor Niang, aos 53 minutos de encontro.
A Briosa volta a jogar para a Liga 3 apenas no dia 13 de setembro com a receção ao Belenenses. Antes disso, joga em casa frente ao Marialvas em desafio a contar para a 1.ª eliminatória da Taça de Portugal, prova rainha do futebol nacional.