diario as beiras
Desporto

Académica perde pela margem mínima com o Mafra na Liga 3

24 de agosto às 20 h09
0 comentário(s)
DR

A Académica perdeu, hoje, por 1-0, com o Mafra, em encontro a contar para a terceira jornada da Liga 3. Esta é a segunda derrota dos estudantes em três jogos.

O único golo do encontro foi apontado por Mamor Niang, aos 53 minutos de encontro.

A Briosa volta a jogar para a Liga 3 apenas no dia 13 de setembro com a receção ao Belenenses. Antes disso, joga em casa frente ao Marialvas em desafio a contar para a 1.ª eliminatória da Taça de Portugal, prova rainha do futebol nacional.

Autoria de:

Igor Moita

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de agosto

Académica perde pela margem mínima com o Mafra na Liga 3
24 de agosto

Sandgames Figueira sagra-se campeão nacional de futebol de praia feminino
24 de agosto

Ensino Superior: Universidades esperam que candidatos à 2.ª fase seja mais elevado
24 de agosto

Ensino Superior: Mais de 43 mil alunos colocados e a maioria ficou onde queria

Desporto

Desporto
24 de agosto às 20h09

Académica perde pela margem mínima com o Mafra na Liga 3

0 comentário(s)
Desporto
24 de agosto às 15h32

Sandgames Figueira sagra-se campeão nacional de futebol de praia feminino

0 comentário(s)
Desporto
24 de agosto às 13h25

Canoagem/Mundiais: João Ribeiro e Messias Baptista vice-campeões em K2 500m

0 comentário(s)