Académica: Criação da SAD faz “estalar o verniz” entre candidatos

O financiamento e a criação de uma SAD para a Académica/OAF estão a dividir os três candidatos à presidência do clube. A questão esteve em foco num debate realizado em Lisboa, que deu origem a troca de comunicados (e acusações).

A lista B, de Rui Sá Frias, acusa os seus adversários de terem defendido a “constituição imediata de uma SAD e a realização de um empréstimo obrigacionista” – propostas que, na sua ótica, revelam “fragilidade, aventureirismo e impreparação”.

Segundo Sá Frias, os líderes das listas A e C “anunciaram que se demitiriam de imediato” caso a SAD não fosse aprovada. “Nem um nem outro soube explicar que modelo de SAD defendem, com que investidores contam, que garantias apresentam aos sócios, que impacto essa decisão teria na identidade do clube”, alerta o candidato a lista B. “É pedir um “cheque em branco aos sócios”, adianta.

